《信徒》导演全新打造震撼动作场面！疑点重重的峭壁酒店内将上演《鬼影战》2月3日上映

堪称今年开春最强卡司阵容的韩国电影《鬼影战》，集合《鸡不可失》人气女星LEE HANEE(李荷妮)、《鱿鱼游戏》《纸房子：韩国篇》实力派男星朴海秀、《寄生上流》朴玿谈及《薄荷糖》影帝薛景求、《分手的决心》徐现宇、《梨泰院CLASS》金东希共同演出，电影灵感取材自麦家小说「风声」，由《信徒》导演李海暎执导，众星以惊艳造型登场，全片除了各怀鬼胎抓内鬼，导演更颠覆《风声》剧情，加入震撼武打动作场面让观众血脉贲张，台湾档期将於元宵档2月3日上映。

《鬼影战》故事设定在1933 年的朝鲜京城，新任总督抵达京城的第一天，就遭反叛组织暗杀，护卫队长收到情报是代号「鬼影」的间谍渗透进入总督府执行任务，因此设下陷阱揪出五名嫌疑犯，将他们关在悬崖边的饭店，五位嫌疑犯必须在24小时内证明自己清白，或举报他人才能逃出生天，他们互相猜疑，甚至不择手段展开殊死搏斗，一场激烈的斗智攻防、猎杀行动就此展开。曾以警匪电影《信徒》在韩国卖座并大获好评的导演李海暎打造全新谍战电影，他表示全片灵感虽然来自麦家的小说，但观众除了跟著五位嫌疑犯抽丝剥茧找内鬼，全片更融入更多武打动作及暗杀行动的惊心动魄过程，希望带给观众全新体验。



以电影《鸡不可失》演出傻憨女警爆红，又在电视影集《ONE THE WOMAN双重人生》创下高收视与高人气女星LEE HANEE(李荷妮)，於去年6月升格为新手妈妈，《鬼影战》是她产后复出宣传的第一部电影，片中她饰演总督府通讯科纪录专员朴瑳耿，她表示在这部电影中过足戏瘾，除了与多位实力派演员切磋演技，全片武打动作戏超多让她必须化身「特务女打仔」吃足苦头，她说：「导演要求拳拳到位，非常挑战，但这又是一部即使你知道结局也会紧张到手心出汗的电影，这次能演到一个有著深层愤怒和痛苦的多面向角色，我感到相当开心！」



而实力派男星朴海秀以影集《鱿鱼游戏》创演艺生涯高峰，近期也以电视影集《毒枭圣徒》、《纸房子：韩国篇》进军国际，电影中饰演新任总督警护队长高原海人，他为了查出「鬼影」无所不用其极设下圈套，并对嫌疑人们进行拷问，朴海秀表示这次以全日语演出日本人是个大挑战，他从中尽可能掌握并发挥演技，也适时的制造角色之间的紧张情绪。去年以《王者制造》拿下百想影帝的演技派男星薛景求，在片中饰演军人出身的日本警察村山淳次，降职后被派遣到总督府内担任通信科监督官。薛景求表示淳次是一个复杂的角色：「他是有著相互矛盾与野心的角色，他想要抓住鬼影，并且看到可能扳回尊严的成功机会，而我被这角色深深吸引。」



以奉俊昊《寄生上流》人气飙升的朴玿谈，这次饰演总督府政务总监直属秘书吉永佑璃子，身为朝鲜人却充满野心和交际手腕，外表高雅的她实则是总督府的实权人物，她说：「佑璃子是充满著变数的角色，所以我和导演讨论了很多关於如何表达自己的想法。」片中她也首次展现极度撩人的魅力，让人看见有别以往的演技。最近在影集《明星经纪人生存记》表现相当活跃的徐现宇，在《鬼影战》饰演负责通信和密码解读的「千系长」千隐蝴，在酒店内想尽办法就为摆脱嫌疑，他说：「我的演出甚至有『可爱』的一面，即使在日本殖民时代，我也尽力以不太沉重的语气来表演。」《鬼影战》将於2月3日上映。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻