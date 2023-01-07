【韓網熱議】圖中的藥只能吃兩顆的話，你會怎麼選：「偶像應該會很想選第6點」、「第9點根本是詛咒」

大家會怎麼選呢～？M編想擁有6跟7，不過，擁有6跟9感覺會天下無敵？！

【韓國論壇熱議圖】如果圖中的九種藥物你只可以選兩顆吞下，並擁有相對的神奇功效，你會怎麼做選擇呢？

1．不管怎麼吃都不會胖

2．一輩子都不會生病

3．每年存摺裡自動進帳300萬韓元

4．壽命延長到200歲

5．往後3年內只發生好事

6．無論到哪都能被愛

7．能夠瞬間移動

8．用機器自動幫我洗澡

9．能讀取到別人的想法

*300萬韓元，約等於台幣72416、港幣18435、人民幣16207元

選2&7組合的人特別多，網友留言反應：「很多偶像應該會想選第6點」、「不囉嗦就是1了」、「不是每月，而是每年300萬韓元？塞牙縫都不夠」、「第9點根本是詛咒，我選6跟7」、「身為外送員只想擁有7就所向無敵了」、「上下班通勤真的很浪費時間，我選7」、「6，我要征服全宇宙」、「6不就是車優嗎？呵呵」

參考網頁：https://reurl.cc/WqQn3L、https://reurl.cc/ROGN6x、https://reurl.cc/EXlA20

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