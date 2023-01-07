【韩网热议】图中的药只能吃两颗的话，你会怎么选：「偶像应该会很想选第6点」、「第9点根本是诅咒」

大家会怎么选呢～？M编想拥有6跟7，不过，拥有6跟9感觉会天下无敌？！

【韩国论坛热议图】如果图中的九种药物你只可以选两颗吞下，并拥有相对的神奇功效，你会怎么做选择呢？

1．不管怎么吃都不会胖

2．一辈子都不会生病

3．每年存摺里自动进帐300万韩元

4．寿命延长到200岁

5．往后3年内只发生好事

6．无论到哪都能被爱

7．能够瞬间移动

8．用机器自动帮我洗澡

9．能读取到别人的想法

*300万韩元，约等於台币72416、港币18435、人民币16207元

选2&7组合的人特别多，网友留言反应：「很多偶像应该会想选第6点」、「不罗嗦就是1了」、「不是每月，而是每年300万韩元？塞牙缝都不够」、「第9点根本是诅咒，我选6跟7」、「身为外送员只想拥有7就所向无敌了」、「上下班通勤真的很浪费时间，我选7」、「6，我要征服全宇宙」、「6不就是车优吗？呵呵」

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