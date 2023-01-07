現實情侶！《換乘戀愛2》賢圭和海恩的「女友拍 vs 男友拍」，網：「即便是賢圭也不能忍！」

《換乘戀愛2》一轉眼已播畢2個多月，人氣最高的CP賢圭和海恩一直很低調，只有網友偶爾拍到兩人在一起。 昨天二人終於在IG大方放閃，沒想到出現了意外搞笑的畫面！

昨天海恩在個人IG分享多張近照，留言：「帥氣的紐約沒拍幾張，亂糟糟的全是我的臉，有點尷尬... 嘿嘿。 天氣超棒，一切都好幸福！」



隨後賢圭也在IG PO出倒數跨年和在紐約街頭散步的影片等等，側面證實和海恩正在約會交往中！



但很快有網友發現其中「亮點」，那就是一組看起來是互相拍的照片。 賢圭的照片帥氣逼人，站在深夜街頭像模特一般：



而海恩這張... 滿屏閃光、連臉都看不清，不說的話誰認得出是海恩啊：



韓網友笑稱這是「現實情侶拍照」，感到深深共鳴：「救命，我男友拍的就是這樣」、「所以說旅遊還是要跟朋友一起！」、「好氣啊，即便是賢圭也不能忍」、「原來賢圭也有做不到的事情」、「這兩張放在一起更好笑了kkk」、「也許海恩就喜歡這張kkk」、「看來他們一直在低調交往，感覺很踏實」。

其實網友的猜測不無理由，因為海恩還在限動分享了這張疑似也是男友拍的照片，也許她就是喜歡賢圭視角裡與眾不同的自己XD只能說，這一對太可愛啦！



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