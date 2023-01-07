《黑暗榮耀》宋慧喬飾演東恩後就「沒想過要打扮得漂亮」為戲超犧牲，努力減重打造出經典名場面！

這一幕真的太太太太太太重要了，超令人心疼東恩（宋慧喬 飾）。#歐逆超美的～

《黑暗榮耀》熱度持續發燒中，在官方釋出導演、編劇、演員們一起欣賞經典片段的影片裡，談到了許多經典名場面，此外，金銀淑編劇分享了從一開始就想到的場景，還訴說了宋慧喬為角色付出努力的小故事。



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金編表示當她向宋慧喬選角提案時，就特別說到這段劇情，也表示自己真的很需要呈現這一幕，但可能會讓她感到不便，帶著會被拒絕的可能性去爭取，結果宋慧喬卻回覆：「歐逆（姐姐），你給我兩個月個時間。」



金編問：「妳是想要運動嗎？」宋慧喬回：「不是，我是想再減重，想讓角色看起來更瘦弱，而不是讓這場戲看起來漂亮。」結果她真的做到了，當時一直吃著魔芋飯(蒟蒻米)，金編表示真的很感謝她的努力，同時也感到很抱歉，看到完整場面後，真的是熱淚盈眶了。



宋慧喬接著說：「我就只是覺得不能太漂亮，首先，在飾演東恩這個角色之後，我好像完全沒有想過要去打扮得漂亮這件事，她是沒有時間和精力、對打扮毫無想法的角色，所以我也沒有太去在意外貌了，特別是這個場面，編劇希望觀眾看到的不是漂亮，而是瘦弱的身體時，心裡會感到難過，才是這一幕的重點。」



她還透露自己在準備期間，天天都吃魔芋飯，因為疫情拍攝跟著延期，所以吃魔芋飯的時間也變長了，表達了自己的無奈，也惹得眾人跟著大笑。

我反而覺得宋慧喬在這部劇的狀態，更美了！！！

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