SHINee珉豪2月襲港！首次以solo身份舉行粉絲見面會：門票1/11公售

香港的Shawol準備好了嗎？

SHINees成員之一的珉豪首次以solo身份出道，並於2023年舉行亞洲巡迴見面會。今天主辦單位SKN Live正式宣佈《2023 BEST CHOI’s : MINHO LUCKY CHOI’s IN HONG KONG》確定將於2023年2月5日(星期日)在香港亞洲國際博覽館舉行，並在2023年1月11日於KKTIX公開發售。



珉豪在2019年及2021年發行過個人單曲〈I'm Home〉、〈Heartbreak〉。作為團隊最後一位solo的成員，珉豪於2022年12月發行首張個人專輯《CHASE》，以Solo歌手之姿回歸歌壇。專輯收錄 6 首不同風格的歌曲，一發行就登上39國iTunes專輯排行榜冠軍，並以個人身份率先在韓國進行宣傳活動，大獲好評。



珉豪最近參演了由Netflix製作的浪漫愛情劇《閃耀國度》，在劇中飾演爲尋找夢想和愛情而努力的攝影師「池禹旻」，引起觀衆的熱烈討論。此外，還參加了日本富士電視臺和Netflix攜手製作的人氣綜藝節目《全員逃脫中》，展現了驚人的運動才能。



珉豪的亞洲巡迴見面會在首爾站啟動，歷經馬尼拉、台北等地，第四站將會來到香港舉行，屆時將會獻唱最新專輯《CHASE》的作品，更會加入精彩表演，Shawol(SHINee粉絲稱號) 不容錯過！

《2023 BEST CHOI’s : MINHO LUCKY CHOI’s IN HONG KONG》

日期 : 2023年2月5日(星期日)

時間 : 晚上7時正

地點 : 亞洲國際博覽館AsiaWorld-Summit

票價 : 港幣 $1,580 / $1,180 / $680

KKTIX公開售票：2023年1月11日(星期三) 早上11時

訂購網站 : https://kktix.com/

粉絲福利:

$1,580 門票：親筆親筆簽名小卡30張、親筆簽名海報30張、小卡(ALL)、海報(ALL)

$1,180 門票：小卡(ALL)、海報(ALL)

$680 門票：小卡(ALL)、海報(ALL)

(有關粉絲福利的參加方法，主辦單位SKN Live將在演出前1星期公佈參加詳情，敬請留意。)

* 此次活動之福利流程，皆配合政府防疫政策滾動式調整。

* 主辦單位保有活動變更或終止的權利。

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