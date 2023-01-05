李先彬凌晨暴怒發文：你們是打算製造爭議嗎

演員李先彬對韓媒報導的消息暴怒不已。

1月4日凌晨，李先彬在個人IG上發文表示：「凌晨到底有什麼事？如果我在法庭上做了偽證，就讓我受懲罰吧。 這都能成為爭論？還是你們想製造爭論？還有，說因為我上市終止？麻煩去了解一下那公司、那案件再來寫新聞稿吧。」與此同時李先彬還公開了一張新聞截圖，上面是說她在Imagine Asia上市終止相關的案件中，出庭做了偽證。

此前，韓媒《THE FACT》報導了李先彬在前經紀公司WYD娛樂（舊WELLMADE YEDANG）代表徐某被告的案件中做了偽證。2021年，李先彬在庭上作證稱「WYD是卞某的公司」，但2017年Imagine Asia（舊WELLMADE YEDANG）起訴卞某瀆職一案中，李先彬稱「卞某和WYD沒有任何關係」。《THE FACT》指出因2017年李先彬的證詞，才導致Imagine Asia最終未能上市。



2017年，Imagine Asia以「李先彬、陳智熙、尹瑞等人在轉投其他經紀公司的過程中導致前公司經濟受損」為由正式提告，要求法院禁止他們的娛樂圈活動，並索要賠償金。2020年6月WELLMADE STAR娛樂方面曾表示「李先彬單方面解除合約後，獨斷地進行娛樂圈活動」，並提出了索賠5億的訴訟，裁判部最後判決原告敗訴，李先彬勝訴。WELLMADE STAR娛樂上訴後裁判部依舊維持了原判。



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