SHINee珉豪2月袭港！首次以solo身份举行粉丝见面会：门票1/11公售

香港的Shawol准备好了吗？

SHINees成员之一的珉豪首次以solo身份出道，并於2023年举行亚洲巡回见面会。今天主办单位SKN Live正式宣布《2023 BEST CHOI’s : MINHO LUCKY CHOI’s IN HONG KONG》确定将於2023年2月5日(星期日)在香港亚洲国际博览馆举行，并在2023年1月11日於KKTIX公开发售。



珉豪在2019年及2021年发行过个人单曲〈I'm Home〉、〈Heartbreak〉。作为团队最后一位solo的成员，珉豪於2022年12月发行首张个人专辑《CHASE》，以Solo歌手之姿回归歌坛。专辑收录 6 首不同风格的歌曲，一发行就登上39国iTunes专辑排行榜冠军，并以个人身份率先在韩国进行宣传活动，大获好评。



珉豪最近参演了由Netflix制作的浪漫爱情剧《闪耀国度》，在剧中饰演爲寻找梦想和爱情而努力的摄影师「池禹旻」，引起观衆的热烈讨论。此外，还参加了日本富士电视台和Netflix携手制作的人气综艺节目《全员逃脱中》，展现了惊人的运动才能。



珉豪的亚洲巡回见面会在首尔站启动，历经马尼拉、台北等地，第四站将会来到香港举行，届时将会献唱最新专辑《CHASE》的作品，更会加入精彩表演，Shawol(SHINee粉丝称号) 不容错过！

《2023 BEST CHOI’s : MINHO LUCKY CHOI’s IN HONG KONG》

日期 : 2023年2月5日(星期日)

时间 : 晚上7时正

地点 : 亚洲国际博览馆AsiaWorld-Summit

票价 : 港币 $1,580 / $1,180 / $680

KKTIX公开售票：2023年1月11日(星期三) 早上11时

订购网站 : https://kktix.com/

粉丝福利:

$1,580 门票：亲笔亲笔签名小卡30张、亲笔签名海报30张、小卡(ALL)、海报(ALL)

$1,180 门票：小卡(ALL)、海报(ALL)

$680 门票：小卡(ALL)、海报(ALL)

(有关粉丝福利的参加方法，主办单位SKN Live将在演出前1星期公布参加详情，敬请留意。)

* 此次活动之福利流程，皆配合政府防疫政策滚动式调整。

* 主办单位保有活动变更或终止的权利。

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻