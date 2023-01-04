《Missing：他们存在过2》「坏人」反转让观众好痛心！吴一勇原来才是坏人吗（EP.5-6）

《Missing：他们存在过2》剧情有了重大进展，新村几位常亡灵的身分背景都有了些交代，甚至是有了他们出意外的线索，包括最神秘的吴一勇（金东辉 饰）。

（以下涉及剧情）



上周第4集预告呈现新的村子里出现了一位「坏人」，也就是绑架文世英的人，闹得整个村子人心惶惶。岂知，原来绑架文世英的人是潜入犯罪组织的卧底警察高相哲（南贤宇 饰），他在知道自己过世之后哭不停还抑郁寡欢，被将船长昵称「爱哭鬼刑警」。



就是这位警察的故事让观众心疼不已，他刚分发缉毒组就被派去卧底，根本没有想过要伤害文世英，还故意留下线索让警察找到文世英，没想到年纪轻轻就命丧黄泉。Naver TV上网友心疼不已：「青年警察哭得很伤心的时候很痛心，他也有父母，也是需要被守护的珍贵年轻人。」「被当作绑匪公开通缉，应该要更正告诉国民吧！」也有人觉得剧情里警察之间的联系与合作太糟才会导致这悲伤的故事发生，金旭等人找回了活著的文世英，却多了找到死掉高刑警的使命。



在试著找回文世英到到开始寻找高刑警的期间，老张张畔锡（许峻豪 饰）倒是在村子里一一搜集了孩子们的身世线索，因为那是贤智离开前托付他的心愿。为此，金旭、李钟雅（安昭熙 饰）当然义不容辞帮忙了，原来李钟雅开咖啡店的用意就是要设计新的办公室，他们正式重操第一季替亡灵找回家之路的旧业了

爱丽丝妈妈是外籍配偶、路河是在森林被丢下、姜船长是渔船失事过世……此集多了很多村民的身分线索，就连最神秘的吴一勇（金东辉 饰）也是！金旭为了追高刑警潜入的犯罪组织，撞见了面具男「歌利亚」，吴一勇干脆说出真相：是歌利亚杀了自己，且自己也是组织一员、是杀人犯。



下集预告，高刑警提供了他偷藏起来的组织犯罪证据，而路河的故事即将揭晓，大家都在拼凑他如何发生意外，老张又独自一人在山里找寻路河遗体。



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