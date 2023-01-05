「不敢相信」《黑暗榮耀》霸凌場景電棒捲燙人，竟是真實事件！論壇網怒：無法理解加害者！

真實世界往往比戲劇更恐怖．．．

最近宋慧喬挾新劇《黑暗榮耀》歸來，許久未見的她這次跳脫以往浪漫愛情戲路，《黑暗榮耀》以校園霸凌為題材，講述受害者因曾遭恐怖校園霸凌，導致人生全毀，而走上復仇之路。全員演技在線，讓觀眾看的著迷超入戲，一開播就登上Netflix韓國排行第一名，紛紛敲碗：等不及看第二季！



在學生時期文同垠常被帶到體育館遭到校霸五人幫欺負，因為對方父母擁有極高權勢地位，連老師、警察都對女主角的遭遇置之不理，年幼的她只能絕望的活下去，將霸凌者朴涎鎮視為「人生夢想」，努力向上爬，在對方安然生活時毀去他們所珍愛的事物，既然生活被推向深淵，不如和邪惡之人一同入地獄。



劇中惡名昭彰的霸凌場景引起廣大劇迷討論，在開頭文同垠就被帶到體育館，霸凌者朴涎鎮問文同垠「幫我試電棒捲溫度吧？」而後慘被電棒燙手、留下無法抹去的傷疤。沒想到這一幕揪心的畫面，竟然曾經真實發生！2006年在韓國清州市一所女子中學，化名J的學生遭到K長期霸凌、用電棒捲燙手、用髮夾刮傷她、甚至搶走她的錢。在網友發現相關事件竟然是真實改編，在論壇掀起一波熱議。



Sophia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞