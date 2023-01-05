李先彬凌晨暴怒发文：你们是打算制造争议吗

演员李先彬对韩媒报导的消息暴怒不已。

1月4日凌晨，李先彬在个人IG上发文表示：「凌晨到底有什么事？如果我在法庭上做了伪证，就让我受惩罚吧。 这都能成为争论？还是你们想制造争论？还有，说因为我上市终止？麻烦去了解一下那公司、那案件再来写新闻稿吧。」与此同时李先彬还公开了一张新闻截图，上面是说她在Imagine Asia上市终止相关的案件中，出庭做了伪证。

此前，韩媒《THE FACT》报导了李先彬在前经纪公司WYD娱乐（旧WELLMADE YEDANG）代表徐某被告的案件中做了伪证。2021年，李先彬在庭上作证称「WYD是卞某的公司」，但2017年Imagine Asia（旧WELLMADE YEDANG）起诉卞某渎职一案中，李先彬称「卞某和WYD没有任何关系」。《THE FACT》指出因2017年李先彬的证词，才导致Imagine Asia最终未能上市。



2017年，Imagine Asia以「李先彬、陈智熙、尹瑞等人在转投其他经纪公司的过程中导致前公司经济受损」为由正式提告，要求法院禁止他们的娱乐圈活动，并索要赔偿金。2020年6月WELLMADE STAR娱乐方面曾表示「李先彬单方面解除合约后，独断地进行娱乐圈活动」，并提出了索赔5亿的诉讼，裁判部最后判决原告败诉，李先彬胜诉。WELLMADE STAR娱乐上诉后裁判部依旧维持了原判。



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