爆笑好評開跑！《頭腦共助》鄭容和「挖腦如挖寶」，車太鉉「顏值靠頭髮撐」卻慘遭剃頭XDD

由鄭容和與車太鉉攜手演出、以腦科學為主題的犯罪調查劇，KBS 2TV全新月火劇《頭腦共助》2日於韓國首播就收到好評，AGB每分鐘平均收視率也達到5.2%，更勝時段稍早的tvN《Missing：他們存在過2》4.7%與同時段的SBS《Trolley：命運交叉點》3.9%。

從Naver TV可見網友留言評論首集相當搞笑，看了看覺得很有意思，或說鄭容和與車太鉉很有火花、期待今後劇情發展，亦有不少人稱讚鄭容和的演技好、變得更加帥氣了。

小編也贊同首集相當好笑！到底是有多好笑呢？首先，鄭容和飾演的腦科學專家申河路和他上一檔演出的《大發不動產》吳仁汎有異曲同工之妙，都以一個「騙局」開啟他的故事，不過申河路性格上比起吳仁汎似乎更驕矜自大，讓人不禁想：這種自信的角色也太適合鄭容和了吧！



而這次是什麼騙局呢？申河路竟假意和獄中死刑犯交易，要換取對方的反社會人格腦袋，最終也如願得手。申河路將腦袋視為「寶物」，到獄中說是「尋寶」，真正拿到腦袋宛如挖到寶藏般興奮，都令人忍不住笑出來。



最好笑的可能在這了，車太鉉飾演的琴明世刑警莫名其妙被抓來當擋箭牌，意外缺了一部分頭髮！琴明世跑來討公道，申河路很淡定的說他會負責，因為「太醜了」，便伸手抽起助手的假髮給琴明世……助手頭禿的秘密曝光，全場傻眼XDDD



面對申河路的不負責任，琴明世一氣之下喝了酒把事情都告訴了記者，申河路便因不符合醫療倫理遭到所屬的大腦集線中心除名。申河路決定報復琴明世，加入了琴明世所在的警署神經科學組！

從預告來看，兩人馬上就要發展「相愛相殺」的「頭腦共助」啦！首要承辦的就是首集開端的金在源案件。



最後複習本集最搞笑片段：為了補一個人的頭髮禿了另一個人的頭髮XDD



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