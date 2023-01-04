《黑暗榮耀》最搶眼的復仇幫手廉惠蘭「我好像在這方面有天賦！」只有她能逗笑宋慧喬〜

人氣與討論度超級高的電視劇集《黑暗榮耀》，宋慧喬一路走來的完美復仇令人看得痛快，期待之後的發展。而半途殺出的「幫手」廉惠蘭在她的計畫中扮演著非常重要的角色，兩人除了共同謀略，她更是宋慧喬唯一的喘息點。

12月30日全球同步公開的金恩淑作家新作品《黑暗榮耀》，劇中最可愛的角色除了小童星，應該就是廉惠蘭這位大嬸了。《黑暗榮耀》劇情描述在學生時期受到校園暴力而滿身傷痕的文同珢（宋慧喬飾），決定賭上自己的一生縝密的準備著完美的復仇。僅公開短短的時間就受到全球廣大討論，在N台各式排行榜中也是直線上升。

《黑暗榮耀》中的許多細節安排都受到觀眾們的討論，包含幾位出自《非常律師禹英禑》的演員，以及完美的青少年時期選角，劇中關鍵的物品綠色高跟鞋、圍棋等等，而這位最強綠葉廉惠蘭也不容小覷。在劇中她相當欣賞宋慧喬的堅持毅力，而主動提出參與她的復仇之路，為她蒐集這些惡人們的各種情報，兩人交流著也漸漸露出了廉惠蘭的開朗個性，不時逗笑了因為復仇而總是板著一張臉的宋慧喬。



廉惠蘭在劇中也是另一個暴力下的受害者，為了擺脫現況而主動要求與宋慧喬攜手，提出「魚幫水，水幫魚」的想法兩人相互幫忙，而廉惠蘭無疑在劇中成為了宋慧喬的一道光，是劇中溫暖的存在，主動成為與她同一國的人，讓復仇之路不再孤獨。

演技派的廉惠蘭從《鬼怪》當中的反派演出逐漸受到矚目，接下來更在許多作品如《山茶花開時》《雙甲路邊攤》《驅魔麵館》《少年法庭》等都時常看到她的出現，散發獨特的個人魅力，除了反派令人印象深刻，她更常演出的是溫暖而善良的人物。金恩淑作家更曾在發表會上透露，《黑暗榮耀》這個角色的第一順位就設定是廉惠蘭，於是人物設定就像為她量身訂做一樣的合適，也成功引發觀眾們的共鳴。



「沒想到被家暴的女人也會這樣笑吧？」「我的個性本來就是開朗的〜」大家也將繼續期待廉惠蘭會為宋慧喬繼續發揮什麼樣的助力，甚至讓她的復仇之路稍微能夠喘息。《黑暗榮耀》第二季也預計將於今年3月公開。

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