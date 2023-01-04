聯手車太鉉放送笑彈！鄭容和甩肉演富三代腦科天才，帥出新高度♥

踏入新的一年，又有新的韓劇開播了！由「偶像男神」鄭容和與「幽默能手」車太鉉攜手主演的全新腦科刑偵喜劇《頭腦共助》，大家看了嗎？

由鄭容和、車太鉉、郭善英和芮智媛等實力派演員聯手打造的腦科刑偵喜劇《頭腦共助》，講述兩個無法忍受彼此的男人——擁有「非凡大腦」的天才神經科學家申河路（鄭容和飾）與吊兒郎當但個性善良的刑警金明世（車太鉉飾），為了解決各種有關罕見腦部疾病的案件，在互相折磨中展開特別合作的故事。



繼2013年電視劇《未來的選擇》後，鄭容和再度飾演「金湯匙」角色，今次他在新劇化身富三代醫院繼承人「申河路」，除了一出生便擁有花不完的財產，同時也是集帥氣、人氣與智慧於一身的神經科學家，堪稱贏在起跑線的表表者！不過看似完美的申河路卻缺乏人情味，因此與擁有「無私大腦」、奉行利他主義的刑警金明世（車太鉉飾）相遇後，二人不時產生相生相殺的火花，令人充滿期待！



近年鄭容和愛上健身，爆肌身材也不時登上熱搜，不過為了凸顯角色的強大氣場，他在開拍前進行了減重特訓：「申河路是一個非常敏感的角色，所以比平時減輕了體重，為了突出外在的敏感而努力。」讓不少粉絲大讚「臉讚」出身的容和再度帥出新高度，也有不少網民認為他的西裝造型相當加分；他亦指出《頭腦共助》有別於一般搜查韓劇：「能夠將腦科學拍成通俗易懂的電視劇，這還是第一次；《頭腦共助》的故事真的很好，也充滿了有趣的素材，希望大家可以多多關注和喜愛。」



全新腦科刑偵喜劇《頭腦共助》於1月2日起逢星期一、二在「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以免費緊貼進度喔～

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