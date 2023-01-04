D.O第一次脫離EXO拍個人綜藝！和死黨ZICO&Crush一起亮相

EXO D.O、ZICO、Crush和JANNABI崔政勛將集結拍攝新綜藝。

據韓媒《JOY NEWS》獨家報導稱，SBS電視台籌備了新綜藝，邀請D.O、ZICO、Crush和崔政勛加盟，幾位歌手已經確認出演，即將投入錄製。



ZICO和Crush、崔政勛都是1992年出生的音樂人，D.O雖是1993年出生的弟弟，但和其他三人也都是好友關係。近幾年韓綜偏愛拍攝好友Line綜藝，且每一檔節目都反響很不錯，想必這次4人集結也會帶給觀眾們不一樣的樂趣。 除了4人之外，李龍真和梁世燦也傾力加盟，4名歌手+2名綜藝人的配置十分豪華。

ZICO、D.O和Crush是娛樂圈出了名的好兄弟Line，前不久D.O還驚喜亮相ZICO的YouTube頻道，大展兄弟情誼。 D.O表示：「別人聽說我和他是好友都很驚訝，因為我倆性格完全不同。」 而Crush和ZICO則是互相知道對方家密碼的親密關係，D.O又和Crush一起參加崔泰俊、朴信惠的婚禮，為兩人送上祝歌，當時就引爆了熱議。



4名好友會展現怎樣的默契已經讓粉絲和觀眾們開始期待，尤其新綜藝還是D.O作為EXO成員第一次單獨出演的節目，更加令人期待。

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