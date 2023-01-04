D.O第一次脱离EXO拍个人综艺！和死党ZICO&Crush一起亮相

EXO D.O、ZICO、Crush和JANNABI崔政勋将集结拍摄新综艺。

据韩媒《JOY NEWS》独家报导称，SBS电视台筹备了新综艺，邀请D.O、ZICO、Crush和崔政勋加盟，几位歌手已经确认出演，即将投入录制。



ZICO和Crush、崔政勋都是1992年出生的音乐人，D.O虽是1993年出生的弟弟，但和其他三人也都是好友关系。近几年韩综偏爱拍摄好友Line综艺，且每一档节目都反响很不错，想必这次4人集结也会带给观众们不一样的乐趣。 除了4人之外，李龙真和梁世灿也倾力加盟，4名歌手+2名综艺人的配置十分豪华。

ZICO、D.O和Crush是娱乐圈出了名的好兄弟Line，前不久D.O还惊喜亮相ZICO的YouTube频道，大展兄弟情谊。 D.O表示：「别人听说我和他是好友都很惊讶，因为我俩性格完全不同。」 而Crush和ZICO则是互相知道对方家密码的亲密关系，D.O又和Crush一起参加崔泰俊、朴信惠的婚礼，为两人送上祝歌，当时就引爆了热议。



4名好友会展现怎样的默契已经让粉丝和观众们开始期待，尤其新综艺还是D.O作为EXO成员第一次单独出演的节目，更加令人期待。

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