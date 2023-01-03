《財閥家的小兒子》轉學到《認哥》！「長孫夫婦」金南熹&朴智賢、「姑丈」金度賢展現反轉魅力超圈粉

朴智賢還跳了少女時代的《Hoot》，氣氛超高昂！

前陣子擁有超高話題度的《財閥家的小兒子》，以26.9%的高收視率成為去年（2022年）的韓劇收視冠軍。其中，男主角宋仲基與「爺爺」李星民同臺飆戲，令觀眾們欲罷不能。助演們也展現精湛演技和默契配合，讓人印象深刻。

而在劇中飾演「長孫夫婦」的金南熹、朴智賢，和「姑丈」金度賢，將於本週六（7日）出演綜藝節目《認識的哥哥》，引發期待。





有著好口才和幽默感的三位演員，展現不同於電視劇的魅力。而「一點紅」朴智賢的白皙肌膚，讓金希澈忍不住直呼：「我覺得自尊心受傷了！」





金南熹可謂「演技」和「日常」轉換自如。他隨口就是劇中的臺詞，明明上一秒還和大家嘻嘻哈哈的，下一秒馬上變身為那不討喜的「陳星俊」，令人佩服。







在劇中有大量對手戲的「長孫夫婦」，也會在《認哥》公開幕後故事。看看「姑丈」的表情，想必很精彩吧！





朴智賢還跳了少女時代的《Hoot》，氣氛超高昂！好奇三位演員與《認哥》成員們的化學反應嗎？期待關於《財閥家的小兒子》的拍攝插曲嗎？那就一定要鎖定節目囉！

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞