《财阀家的小儿子》转学到《认哥》！「长孙夫妇」金南熹&朴智贤、「姑丈」金度贤展现反转魅力超圈粉

朴智贤还跳了少女时代的《Hoot》，气氛超高昂！

前阵子拥有超高话题度的《财阀家的小儿子》，以26.9%的高收视率成为去年（2022年）的韩剧收视冠军。其中，男主角宋仲基与「爷爷」李星民同台飙戏，令观众们欲罢不能。助演们也展现精湛演技和默契配合，让人印象深刻。

而在剧中饰演「长孙夫妇」的金南熹、朴智贤，和「姑丈」金度贤，将於本周六（7日）出演综艺节目《认识的哥哥》，引发期待。





有著好口才和幽默感的三位演员，展现不同於电视剧的魅力。而「一点红」朴智贤的白皙肌肤，让金希澈忍不住直呼：「我觉得自尊心受伤了！」





金南熹可谓「演技」和「日常」转换自如。他随口就是剧中的台词，明明上一秒还和大家嘻嘻哈哈的，下一秒马上变身为那不讨喜的「陈星俊」，令人佩服。







在剧中有大量对手戏的「长孙夫妇」，也会在《认哥》公开幕后故事。看看「姑丈」的表情，想必很精彩吧！





朴智贤还跳了少女时代的《Hoot》，气氛超高昂！好奇三位演员与《认哥》成员们的化学反应吗？期待关於《财阀家的小儿子》的拍摄插曲吗？那就一定要锁定节目罗！

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