[分集劇情]《還魂：光與影》張煜與復妍終於和好，真復妍靈魂突然現身、一切又被打亂！（EP8）

tvN奇幻劇《還魂：光與影》接續第一季講述大湖國術士們的愛情與成長故事。 第8集裡，贇鈺迫不及待讓「陳復妍」看清自己是誰，而徐律只希望她度過幸福的最後時光。

*以下內容包含《還魂：光與影》第8集關鍵內容！



提親

張煜和復妍和好後本想親自到陳府提親，但想到他跟陳湖警的關係實在很糟，最後改由徐律出面。 徐律告訴陳湖警大可不必著急這幾天，因為落壽的靈魂即將消失、真正的陳復妍即將歸來，只求她允許現在的復妍能在心愛之人身邊多停留幾日。



落壽記憶復甦

陳復妍終究還是回到斷響谷，看到那棵大樹時過往記憶全部浮現，她驚愕地發現自己的真實身份是殺手落壽，也是曾與張煜共度患難、陷入愛河的師父。 真復妍靈魂現身，告訴落壽這幅軀體即將由恢復神力的本人接管，落壽的靈魂只能離開。 心痛萬分的落壽不忍告訴張煜這個令人絕望的真相，也不能繼續留在他身邊，狠心返回陳府。



盛夏的火爐

張煜不想與世子作對，決定遵命前往北城，臨行前偷偷潛入復妍房間告別。 之前張煜「歸還」復妍時說她如「盛夏的火爐」般毫無用處，這一次，張煜決定自己來當那火爐，等待復妍回心轉意的那一天。



神力的試煉

陳武以陳湖警力量漸衰為由，試圖收回陳府的權力依據——傍牌。 「復妍」自稱已恢復神力，作為證明，被陳武要求進入鬼島監獄找回傍牌。 「復妍」在鬼島遭遇攻擊，逃跑時意外觸發陰陽玉，危急時刻竟是張煜趕來營救，還發現了她眼中的藍色痕跡！



下集預告裡，陳武帶世子來到他的秘密基地，宣稱有力量者會更有力量、將統治延續下去。 朴進不認可這樣的世界，「復妍」準備犧牲自己以斬草除根，張煜則叫世子睜大眼看清楚這樣做的後果。 第9集將在本週六通過Netflix上架，週日就是大結局了！



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