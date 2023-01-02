Super Junior《認哥》猜歌環節記不住歌名狂失敗！少時《Forever 1》變《We are one》現場焦土化

興致超高昂XD

Super Junior推出冬季新專，在寒冷的季節帶來新作品，滿滿的季節氛圍超溫馨！最近登上節目《認識的哥哥》，時值團體17周年，Suju們也大聊自出道時起的種種回憶，隊長利特還說：「我們到天堂也當SuJu吧！」藍家團魂大爆發，讓ELF感動到不行！



在《認哥》的最新集數中來到猜歌環節，Super Junior藝能感大爆發，題目幾乎都是最新熱門曲，Suju的大家也瘋狂搶答，但是卻瘋狂被叮、展現「花式答錯法」！圭賢把LE SSERAFIM《Antifragile》說成anti－ti－fragile，藝聲在猜《Love Dive》時還搞笑模仿、被點名再示範一次，而希澈只是在旁邊笑看一切XD



最近串流平台Disney+推出Super Junior出道紀錄片《SUPER JUNIOR：THE LAST MAN STANDING》，作為團體出道18周年紀念，將公開所有幕後花絮、及一路走來的心路歷程，在走向kpop頂流男團的過程中，究竟發生多少精彩故事，都將在1月18日公開！



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