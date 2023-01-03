[分集剧情]《还魂：光与影》张煜与复妍终於和好，真复妍灵魂突然现身、一切又被打乱！（EP8）

tvN奇幻剧《还魂：光与影》接续第一季讲述大湖国术士们的爱情与成长故事。 第8集里，贇钰迫不及待让「陈复妍」看清自己是谁，而徐律只希望她度过幸福的最后时光。

*以下内容包含《还魂：光与影》第8集关键内容！



提亲

张煜和复妍和好后本想亲自到陈府提亲，但想到他跟陈湖警的关系实在很糟，最后改由徐律出面。 徐律告诉陈湖警大可不必著急这几天，因为落寿的灵魂即将消失、真正的陈复妍即将归来，只求她允许现在的复妍能在心爱之人身边多停留几日。



落寿记忆复苏

陈复妍终究还是回到断响谷，看到那棵大树时过往记忆全部浮现，她惊愕地发现自己的真实身份是杀手落寿，也是曾与张煜共度患难、陷入爱河的师父。 真复妍灵魂现身，告诉落寿这幅躯体即将由恢复神力的本人接管，落寿的灵魂只能离开。 心痛万分的落寿不忍告诉张煜这个令人绝望的真相，也不能继续留在他身边，狠心返回陈府。



盛夏的火炉

张煜不想与世子作对，决定遵命前往北城，临行前偷偷潜入复妍房间告别。 之前张煜「归还」复妍时说她如「盛夏的火炉」般毫无用处，这一次，张煜决定自己来当那火炉，等待复妍回心转意的那一天。



神力的试炼

陈武以陈湖警力量渐衰为由，试图收回陈府的权力依据——傍牌。 「复妍」自称已恢复神力，作为证明，被陈武要求进入鬼岛监狱找回傍牌。 「复妍」在鬼岛遭遇攻击，逃跑时意外触发阴阳玉，危急时刻竟是张煜赶来营救，还发现了她眼中的蓝色痕迹！



下集预告里，陈武带世子来到他的秘密基地，宣称有力量者会更有力量、将统治延续下去。 朴进不认可这样的世界，「复妍」准备牺牲自己以斩草除根，张煜则叫世子睁大眼看清楚这样做的后果。 第9集将在本周六通过Netflix上架，周日就是大结局了！



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