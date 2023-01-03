歡喜冤家！IU&李鍾碩曾鬧不和：她很討厭哎！去年10月IU現身男友弟弟婚禮送祝歌

IU和李鍾碩其實是一對歡喜冤家。

2022年12月31日韓娛圈的重磅消息就是IU和李鍾碩居然在一起了！！！身為韓流中的兩座大山，頂流的相戀總是聚集了更多的目光，大方坦白戀情的兩人表示從朋友發展成為了戀人。 早在11年前，IU和李鍾碩就曾一起主持過《人氣歌謠》，合作過的兩人其實有過一段「互相討厭」的時光，一度傳出「不和傳聞」。

2013年時，李鍾碩做客了SBS節目《話神》，被問及「你和IU在待機室裡是不是一句話也不說」時，李鍾碩表示：「從未聊過私事，IU說要區別與其他音樂節目，提議玩COSPLAY，我倆模仿過雪人、Léon（《這個殺手不太冷》男主角）等等，我確實有點煩。 我屬於會害羞、老老實實主持的那一類，有些觀眾會覺得我毫無誠意。 IU則是非常可愛的國民妹妹形象，大家都很喜歡她，但我卻覺得她有些討厭，可是還要經常見，不過後來不主持了反而有些不捨，可能討厭也是一種情感吧。 後來我還問過她當時為什麼要那樣，她告訴我說只是希望好好主持，我跟她說了這些之後，他還笑話我，問我怎麼可以告訴編劇。 不過，現在我和IU是為數不多的朋友關係。」



不久之後，IU也亮相了同檔節目，提到李鍾碩時說道：「完全不知道李鍾碩會討厭，看了節目之後我才之後他原來那麼不喜歡啊，後來我發短訊向他道歉了。」

隨著IU和李鍾碩戀情的曝光，IU還被發現出現在了李鍾碩弟弟的婚禮上。 去年10月李鍾碩的弟弟結婚，IU不僅現身婚禮還送上了祝歌。 婚禮結束後，IU走出會場時李鍾碩也緊跟身後相送，看上去十分甜蜜。



개충격

그냥 인기가요때부터친해져서 이종석 동생결혼식 축가를불러준게아니라 알고보니 아이유가 오빠여친이엇다네요........... pic.twitter.com/XNV3MGWRwO — heezy.. (@knowhater) December 31, 2022

아이유 이종석 ... 여동생 결혼식에서 인사하던 이 영상 존나 달달해짐 pic.twitter.com/ORETfq7ord — 민악이 (@immgdevilartist) December 31, 2022

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