欢喜冤家！IU&李钟硕曾闹不和：她很讨厌哎！去年10月IU现身男友弟弟婚礼送祝歌

IU和李钟硕其实是一对欢喜冤家。

2022年12月31日韩娱圈的重磅消息就是IU和李钟硕居然在一起了！！！身为韩流中的两座大山，顶流的相恋总是聚集了更多的目光，大方坦白恋情的两人表示从朋友发展成为了恋人。 早在11年前，IU和李钟硕就曾一起主持过《人气歌谣》，合作过的两人其实有过一段「互相讨厌」的时光，一度传出「不和传闻」。

2013年时，李钟硕做客了SBS节目《话神》，被问及「你和IU在待机室里是不是一句话也不说」时，李钟硕表示：「从未聊过私事，IU说要区别与其他音乐节目，提议玩COSPLAY，我俩模仿过雪人、Léon（《这个杀手不太冷》男主角）等等，我确实有点烦。 我属於会害羞、老老实实主持的那一类，有些观众会觉得我毫无诚意。 IU则是非常可爱的国民妹妹形象，大家都很喜欢她，但我却觉得她有些讨厌，可是还要经常见，不过后来不主持了反而有些不舍，可能讨厌也是一种情感吧。 后来我还问过她当时为什么要那样，她告诉我说只是希望好好主持，我跟她说了这些之后，他还笑话我，问我怎么可以告诉编剧。 不过，现在我和IU是为数不多的朋友关系。」



不久之后，IU也亮相了同档节目，提到李钟硕时说道：「完全不知道李钟硕会讨厌，看了节目之后我才之后他原来那么不喜欢啊，后来我发短讯向他道歉了。」

随著IU和李钟硕恋情的曝光，IU还被发现出现在了李钟硕弟弟的婚礼上。 去年10月李钟硕的弟弟结婚，IU不仅现身婚礼还送上了祝歌。 婚礼结束后，IU走出会场时李钟硕也紧跟身后相送，看上去十分甜蜜。



개충격

그냥 인기가요때부터친해져서 이종석 동생결혼식 축가를불러준게아니라 알고보니 아이유가 오빠여친이엇다네요........... pic.twitter.com/XNV3MGWRwO — heezy.. (@knowhater) December 31, 2022

아이유 이종석 ... 여동생 결혼식에서 인사하던 이 영상 존나 달달해짐 pic.twitter.com/ORETfq7ord — 민악이 (@immgdevilartist) December 31, 2022

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