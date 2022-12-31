IVE典礼表演唱「最喜欢Code Kunst～」本人没听到＋无表情投放大萤幕！网笑：这哥无欲无求

这哥超好笑XD

近日刚举行完【2022 MBC演艺大赏】典礼，《我独自生活》风光拿下年度综艺节目奖，自2013年开播至今仍深受欢迎，班底全炫茂更凭该节目及《全知干预视角》获得大赏殊荣，在台上感性向伙伴道谢。另外因《我独》节目拿下最佳男子新人奖的Code Kunst，也成为一大关注点！



어머!!! Code Kunst 선배님

축하해 pic.twitter.com/3K7VphIEJ8 — ゆみ (@xcntnov) December 30, 2022

Code Kunst身为嘻哈音乐制作人，创作实力一向备受肯定，成为顶流金牌制作人，在2018年更担任嘻哈选秀节目《Show Me the Money》的导师，凭著独有的幽默感深受大众喜爱，常常毫无表情说出超爆笑发言，绝佳的综艺感让他上遍各大节目，在出演《我独自生活》时公开惊人日常，因为超小食量及毫无感情的吃播，让他成为超夯话题XD



除了获奖外，Code Kunst更因典礼上的举动而成为讨论焦点。今年担任大赏表演者的IVE，特地在表演歌曲中融入参加者的名字，当可爱的忙内成员Leeseo唱到「超喜欢Code Kunst」时，镜头捕捉到他毫无表情的反应、还放大到萤幕上XD



아니 ㅅㅂ 아이브 연예대상

코쿤에게 빠졌단게 중요한거지<< pic.twitter.com/jOc4f9LOTe — (@221clip) December 29, 2022

本人在事后才发现自己被唱名，在IG上后悔表示：「没听到自己被叫到的我还长著两个大耳朵，真是的」爆笑的举止和言论，这艺能感难怪能得奖XD



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