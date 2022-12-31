Super Junior紀錄片有人物介紹！開外掛身分五花八門，E.L.F.想再新增社長、YouTuber

Super Junior攜手Disney+推出出道17年以來的紀錄片《SUPER JUNIOR: THE LAST MAN STANDING》，沒想到紀錄片還有所謂「人物介紹」。

韓國Disney+昨（30）日在IG發布了一篇圖文「是誰先開了多元藝人（Multi-Entertainer）第一炮？！ 所有成員都開外掛的『Super Junior』」，一一介紹成員們到底開了哪些外掛、各自有哪些身分，封面照用的是希澈2009年在小分隊Super Junior-T的照片，逗趣又吸睛。



利特：Super Junior隊長、Vocal、Rapper、作詞家、作曲家、電視人、電台DJ

希澈：Super Junior Vocal、Rapper、作詞家、電視人、演員、電台DJ

藝聲：Super Junior Main Vocal、作詞家、作曲家、音樂劇演員、電台DJ

神童：Super Junior Dancer、Rapper、Vocal、電視人、演員、MV導演

銀赫：Super Junior Main Rapper、Main Dancer、Vocal、電視人、演唱會導演

東海：Super Junior Dancer、Vocal、Rapper、作詞家、作曲家、演員

始源：Super Junior Vocal、作詞家、作曲家、演員

厲旭：Super Junior Main Vocal、電視人、電台DJ、音樂劇演員

圭賢：Super Junior Main Vocal、作詞家、作曲家、音樂劇演員、電視人

不少E.L.F.看了都相當驕傲吧？不愧是K-POP難得一見的多才多藝組合啊！也有不少人相當想替這人物介紹做補充，例如銀赫與東海正主持廣播節目《D&E Show》應該都要算上電台DJ，神童也主持過廣播節目《深深打破》，而銀赫自己寫了不少Rap詞應該稱得上做詞家，還有演過電視劇《Voice》、電影《推土機上的少女》的藝聲該要掛演員。

有些E.L.F倒是朝著比較有趣的方向去想，例如始源還要掛社長、投資人、議員……等等，全部9名成員也要掛上YouTuber，才不負「全員YouTuber」稱號啊XDD



《SUPER JUNIOR: THE LAST MAN STANDING》將在18日於Disney+獨家上線，E.L.F.相當期待吧！



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞