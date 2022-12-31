敏感题材改编塔利班挟持事件《火线交涉》玄彬携手黄晸珉2月3日展开生死救援

斥资140亿韩元打造的年度动作巨献《火线交涉》，由青龙影帝《毒枭圣徒》黄晸珉、《机密同盟2》玄彬、《非常律师禹英禑》姜其永精彩共演，在浑沌的土地上，为了拯救人质展开危险的交涉！《火线交涉》故事叙述在纷乱地区阿富汗，发生了一起韩国人遭塔利班组织绑架的挟持事件。虽然是交涉专家，但这是外交官在浩（黄晸珉饰）首次与阿富汗接触，他前往当地见到了国家情报院要员大植（玄彬饰）。原则明确的外交官与熟悉当地情况的国家情报院要员，虽然各自的立场与方式不同，但两人都朝著一定要救出人质的目标前进。

《火线交涉》改编自2007年塔利班挟持韩国人质事件，7月19日当天，23名韩国籍基督教传教士与志工在阿富汗搭乘公车时，在途中遭塔利班成员绑架，在韩国政府、塔利班、阿富汗政府三方交涉的过程中，塔利班要求韩国国军撤出阿富汗，甚至要求释放被捕的塔利班民兵。塔利班在挟持期间不但设定杀害韩国人质的最后期限，并多次杀害人质以胁迫韩国政府。林顺礼导演坦承起初因《火线交涉》题材敏感而婉拒执导，但后来觉得能以两边的立场来看待这整起事件，以想救出人质的外交官和当地要员的态度和信念为中心，让这部作品维持好平衡，因此决定挑战执导本作！



为了重现当年阿富汗凶险样貌，《火线交涉》多数场景远赴约旦进行跨国拍摄，由於当地景色与事件背景地阿富汗最为相似，林顺礼导演表示：「虽然约旦非常远，但我们事先去了三次，为了寻找最适合的拍摄场所大范围进行勘景，努力营造出宛如阿富汗的氛围。」而且，有许多约旦当地演员也参演本作，对於和约旦人一起拍摄时印象深刻的事，林顺礼导演表示：「要在瓦地伦沙漠拍摄时，当地人跟我们说如果夏天在那拍摄的话，我们一定有半数的工作人员都会昏倒，但最后约旦当地的工作人员昏倒的人数竟比我们韩国人更多！」



玄彬在《火线交涉》中饰演国家情报院要员「大植」一角，专门处理中东、中亚的事务，过去因无法成功拯救人质而有创伤。玄彬这次为了塑造自己所饰演的人物，还积极提出要蓄胡、身穿适合当地气候和地形的服装等想法，且还奋不顾身挑战大量危险动作戏！玄彬对此表示：「因为『大植』是长时间滞留在中东的角色，我认为他某种程度上应该已在地化了，所以我在胡子、发型、肤色、服装上费了一点心思。『大植』原本可能像『在浩』一样都身穿衬衫、西装，但后来应该就慢慢变得不一样了吧。」玄彬表示：「当地十分炎热、气候干燥，吹来的风中都混杂著砂石，天气甚至还热到无法启动车子引擎，到现在仍记得在那情况中演戏时的感受，且还记得当时所闻到的土味！」



青龙影帝黄晸珉以《国际市场：半世纪的诺言》、《辣手警探》、《王牌计中计》、《哭声》、《军舰岛》、《北风》、《魔鬼对决》、《绑架影帝黄晸珉》等作，一次又一次缔造自己人生的代表作，这次他在《火线交涉》中饰演外交官「在浩」一角，是名交涉专家，虽然经验丰富，但这是他第一次被派到阿富汗这陌生的国家处理此事件，身处在恐攻已成日常的纷争之地，他必须完成交涉任务，救出遭挟持的人质。黄晸珉对於和挚友玄彬首次正式合作的感想，黄晸珉表示他感到非常幸福，他说：「原本就是朋友的我们，能各自以剧中的人物见面，以非好友的身分接近彼此，让我感受到身为演员的刺激幸福感！姜其永和其他演员也都很有趣，真的拍得非常愉快！」《火线交涉》2023年2月3日全台上映！



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