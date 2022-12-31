Super Junior纪录片有人物介绍！开外挂身分五花八门，E.L.F.想再新增社长、YouTuber

Super Junior携手Disney+推出出道17年以来的纪录片《SUPER JUNIOR: THE LAST MAN STANDING》，没想到纪录片还有所谓「人物介绍」。

韩国Disney+昨（30）日在IG发布了一篇图文「是谁先开了多元艺人（Multi-Entertainer）第一炮？！ 所有成员都开外挂的『Super Junior』」，一一介绍成员们到底开了哪些外挂、各自有哪些身分，封面照用的是希澈2009年在小分队Super Junior-T的照片，逗趣又吸睛。



利特：Super Junior队长、Vocal、Rapper、作词家、作曲家、电视人、电台DJ

希澈：Super Junior Vocal、Rapper、作词家、电视人、演员、电台DJ

艺声：Super Junior Main Vocal、作词家、作曲家、音乐剧演员、电台DJ

神童：Super Junior Dancer、Rapper、Vocal、电视人、演员、MV导演

银赫：Super Junior Main Rapper、Main Dancer、Vocal、电视人、演唱会导演

东海：Super Junior Dancer、Vocal、Rapper、作词家、作曲家、演员

始源：Super Junior Vocal、作词家、作曲家、演员

厉旭：Super Junior Main Vocal、电视人、电台DJ、音乐剧演员

圭贤：Super Junior Main Vocal、作词家、作曲家、音乐剧演员、电视人

不少E.L.F.看了都相当骄傲吧？不愧是K-POP难得一见的多才多艺组合啊！也有不少人相当想替这人物介绍做补充，例如银赫与东海正主持广播节目《D&E Show》应该都要算上电台DJ，神童也主持过广播节目《深深打破》，而银赫自己写了不少Rap词应该称得上做词家，还有演过电视剧《Voice》、电影《推土机上的少女》的艺声该要挂演员。

有些E.L.F倒是朝著比较有趣的方向去想，例如始源还要挂社长、投资人、议员……等等，全部9名成员也要挂上YouTuber，才不负「全员YouTuber」称号啊XDD



《SUPER JUNIOR: THE LAST MAN STANDING》将在18日於Disney+独家上线，E.L.F.相当期待吧！



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