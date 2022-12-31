《財閥家的小兒子》演活會長爺爺的李星民上新聞節目啦！過往發言：「下輩子不想再當演員」有原因

《財閥家的小兒子》播畢後，令大家念念不忘的就是這位超有氣勢的會長爺爺李星民，而他也受邀來到JTBC的新聞台《News Room》進行訪談，除了聊到拍攝這部作品的過程外，竟然還透露了自己對演員這個職業並不喜歡？

李星民在29日播出的《News Room》訪談中，褪去了劇中老裝的他其實只有54歲，看起來年輕不少。李星民提到了自己飾演《財閥家的小兒子》中的陳養喆會長，而這角色並不屬於他真正的年齡層，於是要演出符合那年紀的樣子是令他最花心思的，最先考量的是，不該因為這點而妨礙了觀眾收看。



說到有沒有其中哪一場戲出自於李星民自己的想法呢？李星民提到，他對著年幼的陳導俊（金康勳飾）說：「你是不是能預知未來？」這邊原本劇本上並沒有要他瞪大眼睛逼問著金康勳，而李星民卻想要表現出「爺爺咬定導俊能夠預知未來」的樣子，於是跟導演討論後加了這樣一個表情與動作，的確相當到位。



主持人說到劇中的會長就像很多人的爺爺一樣，李星民也說：「我喜歡我飾演的角色陳養喆，對這角色產生了很多情感，想像到這個人有多麼激烈的生活，也有點能理解最終他只能活到這程度的原因。」對於李星民的演技如此有說服力，他則表示說服力的來源應該是劇本，而在演出的時候將其擴張放大，那就是演員的責任所在。



李星民的精湛演出引發許多話題討論，尤其是他在劇中使用的大量方言，慶尚道出身的他說：「這次的作品中幾乎沒有即興發揮的部份。」就連他家鄉的老友看了都來電問他，是否真的沒有一句是自己即興加的？拍攝過程中李星民也對導演說這些方言表達真的很完美，相當符合那個年紀會用的單字及語調，原來作家的丈夫就是慶尚道人，台詞也經過考據而來，讓李星民讚嘆不已。



擁有出色演技的李星民，在過往訪談中就曾提到「下輩子不再當演員」這句話，他也親自說明了原因。李星民表示他自己除了演戲以外，從沒做過其他的工作，所以其實很想嘗試看看。他也聽說其他的演員也會打工或是有其他兼職，但他卻從來沒有這種經歷，沒有體驗過別種生活，他偶爾會覺得這樣有點可憐，所以才提到下輩子不想再當演員了。李星民也不忘透露明年有電影作品將與觀眾們見面，是與趙震雄合作的《對外秘密》，請大家期待。他也不忘祝福大家新年的願望都實現！



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞