《財閥家的小兒子》Tiffany讚宋仲基領導力出眾：「好希望他是少時成員之一」

近日Tiffany接受媒體提到在劇集《財閥家的小兒子》與宋仲基合作的感受，對他的領導氣質稱讚連連。

Tiffany在剛剛完結的JTBC年度大熱劇《財閥家的小兒子》裡飾演美籍僑胞Rachel，和吳世炫（朴赫權 飾）一起被陳導俊（宋仲基 飾）從美國挖來韓國、成為奇跡投資公司的分析師，也是導俊復仇路上的得力助手。



劇終後Tiffany接受記者採訪時，對宋仲基的領導氣質讚不絕口。 Tiffany稱宋仲基對畫面中每一個細節都很用心，真心希望所有人都獲得良好的拍攝效果，絕對不會只顧自己。 劇中Rachel是奇跡投資公司唯一的女職員，每次要拍她的單獨鏡頭，宋仲基都會主動拜託工作人員拿來反光板，讓她可以無憂無慮地專心表演。





其實在少女時代活動時，確認反光板之類拍攝道具的工作常常是Tiffany在做，所以拍戲時被宋仲基照顧便覺得格外感謝和感動、仿彿遇到另一位成員一般，甚至曾對他說「我需要歐巴這樣的成員」！



Tiffany說拍戲時三人經常一起吃飯、一起散步，真的像在同間公司上班一樣，為第一次正式出演電視劇留下了寶貴的回憶。



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