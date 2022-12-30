《财阀家的小儿子》Tiffany赞宋仲基领导力出众：「好希望他是少时成员之一」

近日Tiffany接受媒体提到在剧集《财阀家的小儿子》与宋仲基合作的感受，对他的领导气质称赞连连。

Tiffany在刚刚完结的JTBC年度大热剧《财阀家的小儿子》里饰演美籍侨胞Rachel，和吴世炫（朴赫权 饰）一起被陈导俊（宋仲基 饰）从美国挖来韩国、成为奇迹投资公司的分析师，也是导俊复仇路上的得力助手。



剧终后Tiffany接受记者采访时，对宋仲基的领导气质赞不绝口。 Tiffany称宋仲基对画面中每一个细节都很用心，真心希望所有人都获得良好的拍摄效果，绝对不会只顾自己。 剧中Rachel是奇迹投资公司唯一的女职员，每次要拍她的单独镜头，宋仲基都会主动拜托工作人员拿来反光板，让她可以无忧无虑地专心表演。





其实在少女时代活动时，确认反光板之类拍摄道具的工作常常是Tiffany在做，所以拍戏时被宋仲基照顾便觉得格外感谢和感动、仿佛遇到另一位成员一般，甚至曾对他说「我需要欧巴这样的成员」！



Tiffany说拍戏时三人经常一起吃饭、一起散步，真的像在同间公司上班一样，为第一次正式出演电视剧留下了宝贵的回忆。



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