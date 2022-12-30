《Trolley：命運交叉點》劇情捉摸不透收視惜降，金賢珠倒登搜尋字Top1（EP.3-4）

SBS《Trolley：命運交叉點》本週播至第3、第4集，不如第1集的情節發展迅速明朗，2到4集下來收視率顯見下降，從4.6%已跌至3.6%。

一些觀眾對於劇情發展不是很正面看待，認為劇情太過拖沓，批判從第2集開始就原地踏步，根本浪費了金賢珠、朴喜洵、金武烈等一眾演員，不少人更表明若不是金賢珠根本不會繼續看下去。也有網友想替編劇柳寶利緩頰，認為她的劇本都是比較緩慢展開的如《你喜歡布拉姆斯嗎？》，但同時有網友擔心《你喜歡布拉姆斯嗎？》是愛情成長劇，《Trolley：命運交叉點》性質完全不同難保後續劇情能順利展開。

當然仍有觀眾仍支持著《Trolley：命運交叉點》，表示每一集都丟出的懸疑線索和反轉很有意思，或是認為光是演員們細膩的演出就很值得繼續看下去，願意相信演員們的眼光。而根據韓國調查機構gooddata所做的12月第4週數據調查，《Trolley：命運交叉點》位居搜索反應第3名，僅次《財閥家的小兒子》和《還魂：光與影》，演員的部分金賢珠高居搜尋關鍵字第一名，鄭秀彬也在第10名，可見仍有許多觀眾關注著《Trolley：命運交叉點》。

（以下涉及劇透）



3、4集情節，被指控是女學生之死加害者的醫學院男學生墜樓身亡，其遺言寫下「殺人犯南中道」字眼，但南中道（朴喜洵 飾）卻因此挽回了頹勢，聲量成長中。然而，南中道心裡其實也不好過，他與金惠調（金賢珠 飾）都明白他們失去了兒子，也害了他人失去兒子。



金秀彬（鄭秀彬 飾）在南中道、輔佐官張友材（金武烈 飾）的眼裡像是不定時炸彈，南中道願意把她留下，指是因為張友材認為放在身邊總比跑到經爭對手手上好。奇怪的是，金惠調能試著與金秀彬相處，南中道卻始終做不到，張友材還對金秀彬下馬威。更詭異的是……金秀彬的左腰上竟然刺著「JD」字眼，指南中道？



南中道和金秀彬有鬼就算了，金惠調身後藏著的秘密又是什麼？她一想到男學生之死便會想起高中時的難堪記憶，她曾被人指控害了對方兒子陳丞昊。而現在，亡者陳丞昊的妹妹陳丞喜（柳賢慶 飾）找上了她。



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞