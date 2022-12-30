《Trolley：命运交叉点》剧情捉摸不透收视惜降，金贤珠倒登搜寻字Top1（EP.3-4）

SBS《Trolley：命运交叉点》本周播至第3、第4集，不如第1集的情节发展迅速明朗，2到4集下来收视率显见下降，从4.6%已跌至3.6%。

一些观众对於剧情发展不是很正面看待，认为剧情太过拖沓，批判从第2集开始就原地踏步，根本浪费了金贤珠、朴喜洵、金武烈等一众演员，不少人更表明若不是金贤珠根本不会继续看下去。也有网友想替编剧柳宝利缓颊，认为她的剧本都是比较缓慢展开的如《你喜欢布拉姆斯吗？》，但同时有网友担心《你喜欢布拉姆斯吗？》是爱情成长剧，《Trolley：命运交叉点》性质完全不同难保后续剧情能顺利展开。

当然仍有观众仍支持著《Trolley：命运交叉点》，表示每一集都丢出的悬疑线索和反转很有意思，或是认为光是演员们细腻的演出就很值得继续看下去，愿意相信演员们的眼光。而根据韩国调查机构gooddata所做的12月第4周数据调查，《Trolley：命运交叉点》位居搜索反应第3名，仅次《财阀家的小儿子》和《还魂：光与影》，演员的部分金贤珠高居搜寻关键字第一名，郑秀彬也在第10名，可见仍有许多观众关注著《Trolley：命运交叉点》。

（以下涉及剧透）



3、4集情节，被指控是女学生之死加害者的医学院男学生坠楼身亡，其遗言写下「杀人犯南中道」字眼，但南中道（朴喜洵 饰）却因此挽回了颓势，声量成长中。然而，南中道心里其实也不好过，他与金惠调（金贤珠 饰）都明白他们失去了儿子，也害了他人失去儿子。



金秀彬（郑秀彬 饰）在南中道、辅佐官张友材（金武烈 饰）的眼里像是不定时炸弹，南中道愿意把她留下，指是因为张友材认为放在身边总比跑到经争对手手上好。奇怪的是，金惠调能试著与金秀彬相处，南中道却始终做不到，张友材还对金秀彬下马威。更诡异的是……金秀彬的左腰上竟然刺著「JD」字眼，指南中道？



南中道和金秀彬有鬼就算了，金惠调身后藏著的秘密又是什么？她一想到男学生之死便会想起高中时的难堪记忆，她曾被人指控害了对方儿子陈丞昊。而现在，亡者陈丞昊的妹妹陈丞喜（柳贤庆 饰）找上了她。



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻