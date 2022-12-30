感人奇幻鉅獻《大明星多重宇宙》權相佑直呼「大明星太難演」!攜手「最強綠葉」吳正世1月27日顛覆命運!

最新感人奇幻鉅獻《大明星多重宇宙》，由《緣來大飯店》製作團隊、《天國的階梯》權相佑、《雖然是精神病但沒關係》吳正世、《結過一次了》李珉廷、《無價之保》朴昭怡、《機智醫生生活》金雋共同演出，故事敘述超人氣的「千萬票房演員」朴江（權相佑 飾），十分享受豐富的單身生活，沒想到卻在聖誕節迎來180度的人生大轉變……

《大明星多重宇宙》馬大允導演透露，是以權相佑和吳正世兩人的形象構思本作劇本，他表示：「在企劃本作時，很多人都跟我說權相佑和吳正世很適合這兩個角色，他們兩位都很適合扮演大明星和經紀人的角色，拍攝時也展現很好的默契！」權相佑這次在《大明星多重宇宙》中所飾演的「朴江」原本是個目中無人的大明星，後來意外變成朋友的經紀人，對於這個角色，他表示：「我所飾演的大明星角色他失去了初心，而且有很多緋聞，還很隨便對待經紀人，後來他卻在一夜之間成為朋友的經紀人！我和吳正世所扮演的大明星在對戲時非常有趣，覺得自己演經紀人時真的比較自在！」



此外，吳正世這次則飾演從經紀人突然變成大明星的角色「趙允」，他表示：「這個角色原本都要努力幫藝人收爛攤子，後來突然變成除了愛以外什麼都不缺的大明星。經紀人和大明星這兩個角色對我而言都很辛苦，但詮釋經紀人角色時可能稍微自在一點！」吳正世也十分感謝權相佑的幫助，他說：「託權相佑的福，我才能稍微自在一點扮演大明星。喜劇演技真的很難，我在拍攝現場一直感到很害怕且懷疑，但幸好有權相佑在，讓我不再擔心！」



《無價之保》朴昭怡、《機智醫生生活》金雋兩位當紅童星在《大明星多重宇宙》中，飾演權相佑和李珉廷的孩子，讓整部作品變得更有活力，權相佑也大讚他們精彩的演技，他說：「昭怡和金雋就像是童星界的IU和朴寶劍，在拍攝現場完全感受到他們深受喜愛的原因！昭怡能精準抓到該落淚的時機點；金雋的演技則是自然到令人區分不出來他是在演戲還是在玩，因為有他們的參與而讓電影變得更有趣！」權相佑透露對他而言，本作除了有機智幽默、感動外，也是部別具意義的作品！年度動人奇幻鉅獻《大明星多重宇宙》2023年1月27日在臺上映！





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