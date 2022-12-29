韓媒：「迴避宋仲基戀愛傳聞？宋慧喬回歸作《黑暗榮耀》不進行採訪」製作公司回應真正原因

今日（29日）據韓媒報導《黑暗榮耀》（The Glory）將不進行主演採訪，因此部分人推測，宋慧喬是因爲擔心出現與前夫宋仲基戀愛傳聞相關的提問而回避的。

對此，Netflix方面回應「與演員無關」同時還表示：「《黑暗榮耀》第二季將在明年3月播出，因此內部正在討論第二季內容公開後，再進行採訪的方案。」



公開原創系列同時不進行主演採訪實屬罕見。Netflix 此前公開《屍戰朝鮮》、《喜歡的話請響鈴》和《魷魚遊戲》等原創系列，都有進行主演採訪。和《黑暗榮耀》一樣，分為兩部分的《紙房子：韓國篇》也在第一季公開後進行主演採訪。對此，有人推測是不是因爲擔心前夫宋仲基的戀愛等私生活領域的問題，所以事先阻止宋慧喬的採訪，但決定不接受採訪是此前就已經決定好。



而《黑暗榮耀》講述幼年時期因暴力陰影而靈魂已遍體鱗傷的女子，用她的一生縝密準備著復仇的故事。這也是宋慧喬繼《太陽的後裔》後，再次與金銀淑編劇合作，也將挑戰以往從未演出過的風格，備受期待。《黑暗榮耀》將在12月30日上線，第二季預計在明年3月上線。



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