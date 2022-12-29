[分集劇情]《謝幕：樹立而死》奶奶反問「我演得好嗎？」讓姜河那淚崩！人生如戲完美謝幕 (EP15－16完)

[有雷]《謝幕：樹立而死》本週已播出完結篇，收視率雖然一路開高走低，不過感覺本部作品有種傳承的特殊意義。姜河那最終想以自己專長的舞台戲劇獻給奶奶，將自己被成東鎰找來扮演假孫子的所有細節編成戲劇《謝幕》，演出給全家人看，而奶奶遺囑上的附加條款，也巧妙化解了酒店原本將被出售的危機。

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《謝幕：樹立而死》奶奶病危再度清醒，要求見孫子文成，大家仍決定由在憲（姜河那飾）去見奶奶。他在病床邊痛哭並向奶奶坦白一切，沒想到奶奶卻說自己早已知道他是假扮的…讓在憲驚訝不已。奶奶也知道全家人為了帶給她最後的幸福回憶，這段時間的辛苦付出，即便有些徵召讓她發現可能這不是真的孫子李文成，她卻閉口不言。還反問在憲：「我演得好嗎？」逼哭所有觀眾。



在憲告訴李文成（盧相鉉飾）奶奶始終對他們一家人懷有虧欠，這才讓文成想報復奶奶的心思稍微放鬆了些，重新思考如何面對奶奶。在憲也找上裴東濟（權相佑飾），要他看清自己對朴世妍（河智苑飾）莫名的執著到底是為了什麼，這也讓裴東濟放棄了逼著世妍與他結婚的念頭。



奶奶出院要求回家，向家中每一個人說出內心的愛與感謝，短短的幾個字讓所有人淚眼相對，奶奶說心中雖有許多話，但是最終仍以這短短的我愛你、謝謝你來總結。



眾人帶著奶奶來到劇場看在憲準備已久的演出，原來他將自己與鄭室長（成東鎰飾）的相遇，以及他與允熙（鄭知蘇飾）接受了假扮孫子的提案，以及他們來到這個家庭中有多麼驚險刺激，一切的一切細節都化為舞台上的情境與台詞，二哥世奎（崔代勳飾）更是巧扮鄭室長令大家會心一笑。看著舞台上的人正在演繹著自己的故事，也許看來有趣，但正所謂人生如戲，戲如人生，回首看自己過往的風波，當時的內心糾結或所有情緒，都化為令人難忘的回憶。



奶奶的遺囑除了將自己財產的10％分給了鄭室長與管家，其餘則是均分給兄妹三人與文成，但在文成正式取得南韓身分之前，必須以信託管理，於是樂園酒店必須維持原狀，不能在此狀況下出售，也讓兄妹的股權之爭就此告一段落。這場奶奶的人生大戲結束了，大家回到了各自的生活，劉在憲也終於能夠以自己的身分重新認識朴世妍。



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