韩媒：「回避宋仲基恋爱传闻？宋慧乔回归作《黑暗荣耀》不进行采访」制作公司回应真正原因

今日（29日）据韩媒报导《黑暗荣耀》（The Glory）将不进行主演采访，因此部分人推测，宋慧乔是因爲担心出现与前夫宋仲基恋爱传闻相关的提问而回避的。

对此，Netflix方面回应「与演员无关」同时还表示：「《黑暗荣耀》第二季将在明年3月播出，因此内部正在讨论第二季内容公开后，再进行采访的方案。」



公开原创系列同时不进行主演采访实属罕见。Netflix 此前公开《尸战朝鲜》、《喜欢的话请响铃》和《鱿鱼游戏》等原创系列，都有进行主演采访。和《黑暗荣耀》一样，分为两部分的《纸房子：韩国篇》也在第一季公开后进行主演采访。对此，有人推测是不是因爲担心前夫宋仲基的恋爱等私生活领域的问题，所以事先阻止宋慧乔的采访，但决定不接受采访是此前就已经决定好。



而《黑暗荣耀》讲述幼年时期因暴力阴影而灵魂已遍体鳞伤的女子，用她的一生缜密准备著复仇的故事。这也是宋慧乔继《太阳的后裔》后，再次与金银淑编剧合作，也将挑战以往从未演出过的风格，备受期待。《黑暗荣耀》将在12月30日上线，第二季预计在明年3月上线。



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