人气漫改剧《犬系恋人》正式开拍！主演车银优、朴圭瑛、李玹雨造型曝光，这阵容太期待啦～！

漫改剧《犬系恋人》日前官宣由车银优、朴圭瑛、李玹雨主演。

该剧讲述因为家庭诅咒，女主角「韩海娜」一旦和人亲吻，就会在午夜变成小白狗。若要解除诅咒，只能在狗狗的状态下再次亲吻。某次聚餐，海娜喝醉了，错把总是对她臭脸的同事「陈书元」，当成暗恋对象「李宝谦」亲上去。

《犬系恋人》在日前正式开拍，主演们也通过 SNS 公开剧中造型，让人更加期待播出呢

车银优饰演「陈书元」，因为小时候的事情而害怕狗狗，遇到韩海娜后将有不同的改变。这是他继《我的ID是江南美人》、《女神降临》和《Island》（将在12月30日播出）之后，第四部漫改剧，期待他再次展现不同的魅力呀！



朴圭瑛饰演「韩海娜」，如果亲亲就会变成狗狗，所以她以「不接吻」为条件交往，却屡次被甩。以往她的角色都是黑发居多，为了还原漫画的角色，朴圭瑛也染了咖啡色头发，真的很适合这发色呢～！

而李玹雨将饰演「李宝谦」，有著亲切、可爱的笑容，性格意外强势，经常说出大快人心的话，似乎隐藏著什么秘密。李玹雨在2019年退伍之后，拍了电影《Dream》和《英雄》，也以《纸房子：韩国篇》回归小萤幕。



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