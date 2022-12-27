姜鎬童睽違4年重返SBS！與殷志源、池尚烈共同主持《奇怪國家的地獄法庭》

2023年SBS推出全新綜藝節目《奇怪國家的地獄法庭》並且指定超強主持群，包含了睽違4年再度回歸SBS的姜鎬童。
《奇怪國家的地獄法庭》是聚焦在現實生活中，僅以法律難以解決的大大小小困難與糾葛，受害者與藝人律師團將分成兩組進行攻防戰，可說是「大國民解恨審判秀」的一種綜藝節目。除了藝人們組成的律師團以外，也邀請現職律師參與其中，營造彷彿是實際法庭的感覺而展開激烈攻防，在節目審判當中失敗的隊伍也會被下達「前往地獄」的指令，造成話題討論。
引領著《地獄法庭》的律師團包含了池尚烈、殷志源、金泰均、姜昇潤、AiKi、與Lil Cherry等，而在兩造之間的居中協調者就是從在SBS以《Star King》《強心臟》等節目大獲好評，睽違四年再度回到SBS的姜鎬童，池尚烈與殷志源將個別擔任藝人律師團團長，在節目中抱持對立主張。而他們兩位都進入了大家公認「口才最好的藝人」TOP3，殷志源也在多個綜藝節目中曾展現出毫無邏輯令大家笑翻天的主張，因此他們的組合將帶來前所未有的攻防辯論綜藝秀。預計在2023年上半年推出。
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