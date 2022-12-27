《財閥家的小兒子》結局評價兩極！韓網列出今年「虎頭蛇尾」的三部劇，網友：「全都看完了」

由宋仲基、李星民主演的《財閥家的小兒子》在25日播出大結局，而編劇大改原著結局，引發兩極評價。

而韓網友在 The qoo 列出今年 「虎頭蛇尾」的三部電視劇，分別是《二十五，二十一》、《黑話律師》和《財閥家的小兒子》，這三部都是收視高、話題性十足，最後結局也引發熱烈討論的啊！



《二十五，二十一》圍繞著家道中落的富二代白易辰（南柱赫 飾），和懷抱擊劍夢想的羅希度（金泰梨 飾）在彼此最落魄失意時相遇，三年裡互相扶持，又青春又甜蜜的劇情受到許多人喜愛。但...最後兩集先是鋪墊白易辰恭喜羅希度結婚，大結局中兩人直接分手、各奔東西，引起觀眾不滿。雖然也有人認為青春和初戀本來就是充滿遺憾，但編劇應該交代清楚一點，大家可能會舒服一點吧 XD



《黑話律師》一直幫助丈夫朴昌浩（李鍾碩 飾）洗刷罪名的高薇瑚（潤娥 飾）每集都超辛苦奔波，還卻被診斷出罹患淋巴瘤晚期而病逝。最後幾分鐘還利用黑白色調跑馬燈的方式，匆匆帶過一些需要證明正義被伸張的劇情...此外還有許多線索未解。



《財閥家的小兒子》宋仲基飾演的尹炫優遇害後，重生為財閥三代陳導俊。經歷一連串的鬥爭後，陳導俊竟然又在車禍現場喪命，醒來後發現又變回尹炫優...最後他以尹炫優繼續生活，並認為這一切不是夢也不是穿越，而是對導俊和炫優的懺悔。



韓網友紛紛表示：「三部都看完了...嗚嗚」、「看完這些的我 什麼啊 ㅠㅠ」、「好不容易忘了《黑話律師》，又生氣了」、「《二十五，二十一》是預想的結局，《黑話律師》因爲女主辛苦而生氣，《財閥家》是最後一集全部搞砸」、「《財閥家》取得壓倒性勝利」、「聖誕節收到虎頭蛇尾禮物」、「真的很認真地看了《黑話律師》，編劇遲遲沒有收回誘餌」、「三部都是以我的標準來看的演員們出演的作品，所以更讓人震驚...演員不知道結局，只看最初的劇本就演了嗎」、「一點都沒看過的我是勝利者」等等。

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