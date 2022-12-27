姜镐童睽违4年重返SBS！与殷志源、池尚烈共同主持《奇怪国家的地狱法庭》

2023年SBS推出全新综艺节目《奇怪国家的地狱法庭》并且指定超强主持群，包含了睽违4年再度回归SBS的姜镐童。
《奇怪国家的地狱法庭》是聚焦在现实生活中，仅以法律难以解决的大大小小困难与纠葛，受害者与艺人律师团将分成两组进行攻防战，可说是「大国民解恨审判秀」的一种综艺节目。除了艺人们组成的律师团以外，也邀请现职律师参与其中，营造彷佛是实际法庭的感觉而展开激烈攻防，在节目审判当中失败的队伍也会被下达「前往地狱」的指令，造成话题讨论。
引领著《地狱法庭》的律师团包含了池尚烈、殷志源、金泰均、姜升润、AiKi、与Lil Cherry等，而在两造之间的居中协调者就是从在SBS以《Star King》《强心脏》等节目大获好评，睽违四年再度回到SBS的姜镐童，池尚烈与殷志源将个别担任艺人律师团团长，在节目中抱持对立主张。而他们两位都进入了大家公认「口才最好的艺人」TOP3，殷志源也在多个综艺节目中曾展现出毫无逻辑令大家笑翻天的主张，因此他们的组合将带来前所未有的攻防辩论综艺秀。预计在2023年上半年推出。
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