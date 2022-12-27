《财阀家的小儿子》结局评价两极！韩网列出今年「虎头蛇尾」的三部剧，网友：「全都看完了」

由宋仲基、李星民主演的《财阀家的小儿子》在25日播出大结局，而编剧大改原著结局，引发两极评价。

而韩网友在 The qoo 列出今年 「虎头蛇尾」的三部电视剧，分别是《二十五，二十一》、《黑话律师》和《财阀家的小儿子》，这三部都是收视高、话题性十足，最后结局也引发热烈讨论的啊！



《二十五，二十一》围绕著家道中落的富二代白易辰（南柱赫 饰），和怀抱击剑梦想的罗希度（金泰梨 饰）在彼此最落魄失意时相遇，三年里互相扶持，又青春又甜蜜的剧情受到许多人喜爱。但...最后两集先是铺垫白易辰恭喜罗希度结婚，大结局中两人直接分手、各奔东西，引起观众不满。虽然也有人认为青春和初恋本来就是充满遗憾，但编剧应该交代清楚一点，大家可能会舒服一点吧 XD



《黑话律师》一直帮助丈夫朴昌浩（李钟硕 饰）洗刷罪名的高薇瑚（润娥 饰）每集都超辛苦奔波，还却被诊断出罹患淋巴瘤晚期而病逝。最后几分钟还利用黑白色调跑马灯的方式，匆匆带过一些需要证明正义被伸张的剧情...此外还有许多线索未解。



《财阀家的小儿子》宋仲基饰演的尹炫优遇害后，重生为财阀三代陈导俊。经历一连串的斗争后，陈导俊竟然又在车祸现场丧命，醒来后发现又变回尹炫优...最后他以尹炫优继续生活，并认为这一切不是梦也不是穿越，而是对导俊和炫优的忏悔。



韩网友纷纷表示：「三部都看完了...呜呜」、「看完这些的我 什么啊 ㅠㅠ」、「好不容易忘了《黑话律师》，又生气了」、「《二十五，二十一》是预想的结局，《黑话律师》因爲女主辛苦而生气，《财阀家》是最后一集全部搞砸」、「《财阀家》取得压倒性胜利」、「圣诞节收到虎头蛇尾礼物」、「真的很认真地看了《黑话律师》，编剧迟迟没有收回诱饵」、「三部都是以我的标准来看的演员们出演的作品，所以更让人震惊...演员不知道结局，只看最初的剧本就演了吗」、「一点都没看过的我是胜利者」等等。

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