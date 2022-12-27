男團HIGHLIGHT宣布2/4來台舉辦運動會!尹斗俊、 梁耀燮、李起光、孫東雲號召熱唱動起來！

天生具備運動細胞，還能彼此互虧搞笑的超人氣韓團HIGHLIGHT宣布即將於2023/2/4晚間於TICC台北國際會議中心舉辦“2023 HIGHLIGHT FANCON [HIGHTLIGHT FIELD DAY] IN TAIPEI”運動會！四大男神尹斗俊、 梁耀燮、李起光、孫東雲宣告當天不但將帶來一連串膾炙人口的精彩歌曲表演外，他們還將跟現場所有「Light」近距離「玩好玩滿」，幫助每一位粉絲過年期間大吃、大喝、大睡下慵懶開工、上課後，完美擊退厚厚游泳圈，打開心房，通體舒暢直達五臟六腑！

身為精神小隊長的尹斗俊說：「這次見面名為『FIELD DAY（譯：動運會）』，就是希望能跟粉絲彼此更貼近，當然設計的遊戲橋段，我將會帶領所有成員發揮運動家精神，爭取最高榮譽！」，而一旁的梁耀燮、李起光、孫東雲則俏皮的異口同聲對尹斗俊說：「你是怕輸給我們要接受懲罰這件事吧！」，四人一來一往的「互相漏氣求進步」，證明深厚的情意歷久彌新。除了精彩的遊戲外，“2023 HIGHLIGHT FANCON [HIGHTLIGHT FIELD DAY] IN TAIPEI”運動會上，尹斗俊也表示，歌單不會讓所有Light粉失望，承諾將以辦演唱會的紮實誠意獻唱多首好歌！



由於正逢過年期間，2/4當天是時節裡的「立春」，5號則是元宵節，因此團員無不更期待FANCON的到來， 梁耀燮說：「太久沒見到大家了！真的很想念你們，各位對HIGHLIGHT不離不棄的支持，我們從來沒有忘記…也因為有你們的鼓勵，HIGHLIGHT才能走到今天！」，李起光說：「算算從BEAST到HIGHLIGHT已經13週年了，雖然經歷很多酸、甜、苦、樂的過程，但想想因為有大家，讓這段路更顯得非常珍貴！能跟你們這些粉絲一起成長，其實我感覺我們都沒有變老！」，而孫東雲則說：「超級期待來台灣！元宵節有團圓的寓意，也代表我們要跟大家團圓！」



為紀念出道13週年，HIGHLIGHT運動會預計將獻唱超過十首好歌，包含「DAYDREAM」、「PLAY」、「Alone」等，運動會售票日訂為2023/1/8（日）PM1：30，於全省IBON機台與網站系統啟售。福利上，HIGHLIGHT當天也絕不讓心愛的Light粉空手而歸，因此全場每一位粉絲將獲得專屬紀念小卡、限定版口罩與運動會結束後，四帥本尊將一一親自歡送大家安全賦歸的心意！不光如此，還有共200張的親簽海報、簽名拍立得與團體合照等福利也要送給大家！由尹斗俊、 梁耀燮、李起光、孫東雲組成的人氣韓團HIGHLIGHT訂於2023/2/4（六）PM6：00於TICC台北國際會議中心舉辦“2023 HIGHLIGHT FANCON [HIGHTLIGHT FIELD DAY] IN TAIPEI”運動會，更多詳情請上華藝官方娛樂FB：https://www.facebook.com/DA.tvEntertainment 查詢。



節目名稱：2023 HIGHLIGHT FANCON [HIGHTLIGHT FIELD DAY] IN TAIPEI

演出日期：2023/2/4 (六) 18：00 （依現場實際情況而定）

演出地點：台北國際會議中心 TICC

演出地址：台北市信義區信義路五段1號

售票系統：IBON售票系統

售票連結：https://ticket.ibon.com.tw/

啟售時間：1/8 PM1：30

票 價：VIP區「NT$5,800」、A區「NT$5,200」、B區「NT$4,200」、C區「NT$3,200」與身障席「NT$2,900」（全區座席，對號入座。）

福 利：VIP獲得簽名拍立得、全場歡送、全場紀念小卡、全場紀念口罩、抽團體合照200位、抽簽名海報200張（詳情請見圖表）

主辦單位：華藝娛樂股份有限公司

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