韓國大創上架BTS防彈少年團美版官方人偶、單價降至五分之一，網驚：「居然還有存貨，趕快買來銷毀！」

近日有韓國網友分享了在千元店Daiso大創看到的防彈少年團人偶，居然就是3年前由美國玩具商推出的官方人偶，PO上網後再次引起討論。

照片裡是美國玩具商Mattel（美泰兒）在2019年推出的防彈少年團初代官方人偶，以《IDOL》MV造型設計，高約28公分、配置有 11 個球狀關節，四肢都可以自由活動和擺姿勢，衣服鞋子也可以穿脫。



這係列人偶推出當時的反響就有些差強人意，很多網友認為五官和髮型都做得很失敗、既好笑又有點恐怖，幾乎只能靠衣服和髮色分辨對應哪位成員。 不過考慮到定價只有20美元（約2萬8千韓元），普遍認為還算合理。



而根據網友最近分享的照片，現在這系列人偶的單價已降到5千韓元，只有原本的五分之一。 網友調侃應該趕快買來統統銷毀：「不是完全不像，而是微妙的有像但很醜，更讓人生氣kk」、「鬼都會被嚇跑」、「聖誕節地獄禮物」、「只要5千元的話很想入手」、「我以為早就被全部買走銷毀了，怎麼還有啊？」 、「我們小區我來負責」、「其實品質都不差，可以重新塗裝」。 也有人半開玩笑地呼籲千萬不要買，以免廠商誤以為人氣很高、又繼續加訂一批XD



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