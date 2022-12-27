韩国大创上架BTS防弹少年团美版官方人偶、单价降至五分之一，网惊：「居然还有存货，赶快买来销毁！」

近日有韩国网友分享了在千元店Daiso大创看到的防弹少年团人偶，居然就是3年前由美国玩具商推出的官方人偶，PO上网后再次引起讨论。

照片里是美国玩具商Mattel（美泰儿）在2019年推出的防弹少年团初代官方人偶，以《IDOL》MV造型设计，高约28公分、配置有 11 个球状关节，四肢都可以自由活动和摆姿势，衣服鞋子也可以穿脱。



这系列人偶推出当时的反响就有些差强人意，很多网友认为五官和发型都做得很失败、既好笑又有点恐怖，几乎只能靠衣服和发色分辨对应哪位成员。 不过考虑到定价只有20美元（约2万8千韩元），普遍认为还算合理。



而根据网友最近分享的照片，现在这系列人偶的单价已降到5千韩元，只有原本的五分之一。 网友调侃应该赶快买来统统销毁：「不是完全不像，而是微妙的有像但很丑，更让人生气kk」、「鬼都会被吓跑」、「圣诞节地狱礼物」、「只要5千元的话很想入手」、「我以为早就被全部买走销毁了，怎么还有啊？」 、「我们小区我来负责」、「其实品质都不差，可以重新涂装」。 也有人半开玩笑地呼吁千万不要买，以免厂商误以为人气很高、又继续加订一批XD



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