演唱会上想引起他的注意就要这样～SJ圭贤：「不只拍照，我什么都会做！」

看来小编是不太可能有这些福利了XD #首先你要先有个ＯＯ

《肩膀舞要跳到什么时候啊》第2季――《看我的肩膀，都要脱臼了》第11集於23日播出。曹圭贤、殷志源和宋旻浩，以及特别来宾DinDin，一行人到全州享用美酒和美食。

期间，节目组准备一个小环节、由殷志源为首的「殷牌谘询所」开张！他们从工作人员和熟人们募集「烦恼」并收集留言。而有一个烦恼相当特别，圭贤看到以后有些难以置信，他先预告：「不要怀疑我！我也吓到了…」原来，这位投稿人的女朋友是圭贤的热血粉丝，从手机桌布到KKT头像都是圭贤的照片，SNS上也只谈论有关圭贤的话题，根本没有人知道她交男朋友了。

虽然留言听起来很心酸（？），但圭贤满满的感动和感激：「是真正的粉丝啊～」投稿人表示，现在看到圭贤就很生气，所以想问问，该如何平息这股嫉妒呢？念完这段留言后，圭贤忍不住问：「就这么喜欢我吗？」引发大笑。坐在一旁的宋旻浩说：「哥好开心呀…」圭贤摆摆手：「（我的粉丝）没几个」（这其中大概有什么误会哈哈哈）

宋旻浩的解决方法是，既然是工作人员的熟人们，那么是不是可以稍微说明一下情况，跟节目组拿「无删减版」给女朋友看？这样应该会「幻灭」吧。圭贤听完这个建议，悄悄地跟宋旻浩说：「这样会摆脱不了（我的魅力）的…」（小编快笑死）

殷志源则有不同看法，他认为自己应该会积极支持女朋友的爱好，而自己也会做自己想做的事情。更何况，有很多一起成为粉丝的情侣。

圭贤激动了，因为他瞄准的就是这个！他表示：「演唱会的时候我对男粉丝特别好！我会说：『男粉丝请举手！』然后问：『您为什么会来呢？因为女朋友吗？请问贵姓？』还会一起拍照，我都会做。」

下次去演唱会见圭贤的时候，不妨带上自己的男朋友吧！说不定有意想不到的「收获」哦～（笑）

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