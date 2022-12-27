[分集劇情]《還魂2》徐律抱著必死之心展開行動，李先生透露落壽記憶復甦的巨大危險！（EP6）

tvN奇幻劇《還魂：光與影》接續第一季講述大湖國術士們的愛情與成長故事。 第6集裡徐律救出昭泥后得知了陳復妍的真正身份，心中出現一個大膽的想法......

*以下內容包含《還魂：光與影》第6集關鍵內容！



高高的樹頂

陳復妍記得曾經站在一棵大樹的樹頂，希望回斷響谷再看看那棵樹，希望藉此尋回更多記憶。 徐潤娛受陳武之托秘密運送仿造火鳥的妖器進城，途中因害怕被查出而統統丟入河裡，陳復妍用自己的能力幫助松林找出了散落的妖器。 但李先生頗為擔心，因為陳復妍恢復神力的同時落壽也將找回記憶，她的靈魂會被陳復妍的身體驅逐出去。



昭泥看到的世界

昭泥一直生活在充滿骯髒和黑暗的世界裡，第一次看到的澄淨明亮就是徐律。 徐律從陳府救出昭泥並安排她去西湖城開始新的生活，但昭泥擔心他沒有及時消除血蟲而返回來查看，不巧被天府館的人逮個正著。 徐律趕來營救昭泥，但他自己的力量也被血蟲蠶食殆盡，昭泥為保護他而受到致命一擊，很開心人生最後一刻看到的人是徐律。



徐律打算做出了結

徐律認為自己的痛苦是因為沒能放下對落壽的留戀，得知陳復妍體內的靈魂仍是落壽後，打算帶她回斷響谷同歸於盡。 與天府館的人作戰時，徐律被血蟲進一步傷害、生命垂危，關鍵時刻張煜趕來搭救，憤怒地表示不會放過現場任何一個人。



下集預告裡，張煜得知讓徐律生命垂危的血蟲來自陳武， 松林與天府館之間難免一戰。 贇鈺決定告訴陳復妍一些她不想知道的事，張煜在某人眼中看到花朵般綻放的藍色光芒，終於要發現她和她是同一個人了嗎？ 第7集將在本週五通過Netflix公開。



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