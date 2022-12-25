《认识的哥哥》SJ始源美谈连发～东海曾收名酒祭祀亡父，银赫收一箱鲍鱼给母亲

《认识的哥哥》昨晚（25日）播出的第363集，以吵架(?)闻名的Super Junior决定改以美谈出击，其中关於始源的故事就有好几则。

东海某年他要老家木浦祭祀亡父，始源想陪同但因为路程要4、5个小时而作罢，不过他拿了一瓶高级名酒「百龄坛30年威士忌700ml」给东海、让东海敬父亲。



东海说自己不太懂酒，很单纯的就把那名酒全部洒在墓地，他自己讲著讲著也笑出来……「30年产的啊！早知道就该喝的！」希澈等人都觉得不可思议，竟然把名贵的酒全部倒了！圭贤也说：「（伯父）应该醉了吧！醉了！」



「爸爸这是始源敬你的，爸爸这是始源敬你的，爸爸这是始源敬你的……」东海还搞笑的模仿自己当下的情景，因为得用酒杯敬酒，所以一杯一杯的洒，洒了好几十次。全场看了哄堂大笑，但不否认故事相当暖心。

后续神童说自己收过始源送的名牌鞋，李常敏收了限量音响，而银赫也收了一盒鲍鱼。银赫描述自己在今年比较艰辛的时刻（应指父亲去世），收到始源一通安慰的电话并送来一箱鲍鱼。

有趣的是，那些鲍鱼竟然是活著的！银赫说自己为了收拾花了一个多小时，明明鲍鱼是要来慰劳家人的，反倒把他弄得筋疲力尽，开玩笑要始源下次连厨师都送来。始源解释自己到地方拍戏，看到了特产便想起阿姨（银赫妈妈）。



有没有发现东海和银赫的故事有异曲同工之妙？始源不在乎价钱就是要给东海和银赫的家人最好的，结果让东海和银赫多忙了一阵子，一个是反覆倒酒一个是和一群鲍鱼斗争XDD，不过也让温馨、微微感伤的故事多了些笑料。



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