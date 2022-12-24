南宫珉疑亲自认证出演《恋人》！难得的古装爱情剧，望与「秋秋」安恩真共谱爱恋

南宫珉主演的《千元律师》上个月才终映，，他22日於个人IG似乎透露了新剧为《恋人》。

南宫珉日前於IG发布了一张照片写著汉字「恋人」，由於7月时曾有媒体报导其有望与安恩真合演MBC新剧《恋人》，因此照片引发了网友强烈的好奇心，纷纷留言询问他照片是否为剧本封面、是否暗示了新剧就是《恋人》，不过南宫珉并未回覆网友，相当神秘。

根据《YTN Star》7月时的报导‎，南宫珉收到了MBC《恋人》邀约，而恋人的导演即和他年合作过《黑色太阳》的金成龙导演。《恋人》为古装剧，以丙子年的朝鲜时代为背景，讲述经历过两次失败婚姻后宣布不婚的男子，遇见了对即便失败还是对爱情抱有幻想的女子，闪电般坠入爱河的故事。一个是对一切充满自信，但不知道恋爱的自己会变成怎样的人，一个是想抓住世上所有男人的心，却不知道真正爱的人是谁的愚蠢之人。

南宫珉收到的角色提案即男主角「李长贤」，是个突然出现在陵郡里社交界的神秘男子，由於经历过相当大的悲剧，因此对生活中任何东西都失去兴趣，后来却被拥有强烈生命意志的女人「柳吉彩」吸引。若确定接演，《恋人》会成为南宫珉继2013年《龟岩许浚》暌违8年多再演古装剧。



收到女主角「刘吉彩」提案的便是安恩真。刘吉彩是回乡的士大夫柳教渊之二女儿，以美貌和奇特的魅力称霸陵郡里社交界，是个对於想要的东西就一定要拿到手的人。虽然刘吉彩对结婚的对象有一定的准则，但完全不符合的神秘男子李长贤却一直映入她眼帘。安恩真曾在《尸战朝鲜》系列古装登场，最近上映的电影《昼盲神探》也是朝鲜时代题材。



《恋人》据传预计在明年上半年播出，主演的订定还得等SBS官方宣布。

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