韓國記者票選「沒禮貌藝人」前三名，南柱赫、金泰梨、馬東石慘列前三

韓網評論數炸裂．．．

最近公布的一項投票數據，可能會讓粉絲心碎。韓國「覆盆莓獎」邀請南韓記者針對「沒禮貌藝人」進行票選，其中入列前三名的有南柱赫、金泰梨、及馬東石，其中金泰梨入選更是讓粉絲感到十分意外！



這項票選是針對今年上映的電影卡司所投，在今年上映的電影中由電影記者選出「最爛電影」、「最爛演技」、「最沒禮貌的電影人」。南柱赫在今年因為捲入校園暴力爭議，因時值電影《厄憶追凶》宣傳期，影響作品宣傳力度而被選為第三名。



第二名的金泰梨入選最讓網友感到意外。記者指出她在受訪時表現出來的態度十分傲慢無禮，更說「自信和傲慢是兩回事，金泰梨常常表現出自己優越於別人的態度」、「受訪時常常無視記者，甚至還會開始塗鴉」，被評為「羅希度上身般不成熟」！



馬東石則是因為在今年主演的兩部電影《犯罪都市2》和《整形帝王》中，一連缺席宣傳行程，只留下其他演員接受訪問，就算受訪了也常常給出跟問題不相關的答案，遭評「毫無專業態度」。馬東石同時擔綱電影《整形帝王》的監製，卻未盡力宣傳、因此為人詬病，即使電影十分賣座，本人卻讓業界記者不敢恭維。



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