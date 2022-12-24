【2022 KBS演藝大賞】紅毯照：不斷更新！

【2022 KBS演藝大賞】今晚將在韓國晚上時間9點15分於汝矣島KBS Hall舉行，一眾演藝界的藝人、諧星都紛紛出席，我們現在來看看紅毯的情況！

▼《女神降臨》作者「貓咪」



▼Jonathan、GABEE、Patricia



▼Ryan Jhun、金承洙



▼成宥利



▼洪性炘、金正任夫婦



▼鄭泰祐、張仁喜夫婦



▼宋歌人



▼沈荷恩、李珠恩、李天秀一家



▼BTOB成員李旼赫



▼HIGHLIGHT成員李起光



▼崔國、李廣基、金九拉



▼金東炫、申鉉濬與他們的孩子



▼小百合與藤田全



▼朴柱昊、娜恩、建厚



▼朱宇宰、曹世鎬、洪真慶、張祐榮



▼延政勳、金鍾旼、柳善皓、DinDin、羅人友



▼全炫茂、金淑



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