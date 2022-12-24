【2022 KBS演藝大賞】紅毯照：不斷更新！

（封面圖源：Youtube@KBS Entertain截圖）
【2022 KBS演藝大賞】今晚將在韓國晚上時間9點15分於汝矣島KBS Hall舉行，一眾演藝界的藝人、諧星都紛紛出席，我們現在來看看紅毯的情況！
▼《女神降臨》作者「貓咪」
（圖源：TVDaily）
▼Jonathan、GABEE、Patricia
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▼Ryan Jhun、金承洙
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▼成宥利
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▼洪性炘、金正任夫婦
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▼鄭泰祐、張仁喜夫婦
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▼宋歌人
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▼沈荷恩、李珠恩、李天秀一家
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▼BTOB成員李旼赫
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▼HIGHLIGHT成員李起光
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▼崔國、李廣基、金九拉
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▼金東炫、申鉉濬與他們的孩子
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▼小百合與藤田全
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▼朴柱昊、娜恩、建厚
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▼朱宇宰、曹世鎬、洪真慶、張祐榮
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▼延政勳、金鍾旼、柳善皓、DinDin、羅人友
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▼全炫茂、金淑
（圖源：TVDaily）
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